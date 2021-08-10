Степанова — о выступлении без флага и гимна на ОИ-2022 в Пекине: для меня это оскорбление

Чемпионка мира среди юниоров, 20-летняя российская лыжница Вероника Степанова высказалась по поводу выступления российских спортсменов на Олимпиадах без флага и гимна из-за допинговых скандалов.
«Для меня это оскорбление и непонимание. Мы своевременно заполняем ADAMS и выполняем все условия ВАДА и РУСАДА. Наше поколение и допинг никак в одной фразе не совмещаются. Почему мы должны страдать? Полное неуважение и унижение к нашей спортсменке было проявлено на чемпионате мира по шашкам в Польше, когда флаг России убрали со стола во время матча. Например, США могли бы позволить так издеваться над собой? Думаю, что нет», — приводит слова Степановой Eurosport.
Напомним, российская олимпийская сборная сможет использовать свой флаг и гимн только начиная с Игр-2024 в Париже.
- 10 августа 2021
-
11:41
- 8 августа 2021
-
17:30
-
16:40
- 5 августа 2021
-
22:52
-
22:14
-
14:05
- 4 августа 2021
-
23:16
- 28 июля 2021
-
23:06
- 22 июля 2021
-
00:58
- 21 июля 2021
-
23:17
- 20 июля 2021
-
16:42
- 17 июля 2021
-
18:59
-
18:38
- 15 июля 2021
-
10:54
-
10:50
-
10:46
- 14 июля 2021
-
16:13
-
15:39
-
15:14
- 13 июля 2021
-
14:12
-
09:51
- 12 июля 2021
-
13:08
- 10 июля 2021
-
23:43
-
20:08
-
16:22
- 8 июля 2021
-
10:02
- 6 июля 2021
-
17:45
-
14:52
-
01:04
-
00:45
- 4 июля 2021
-
23:00
- 3 июля 2021
-
10:59
- 2 июля 2021
-
19:46
-
14:49
-
14:45