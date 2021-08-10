Степанова — о выступлении без флага и гимна на ОИ-2022 в Пекине: для меня это оскорбление

Чемпионка мира среди юниоров, 20-летняя российская лыжница Вероника Степанова высказалась по поводу выступления российских спортсменов на Олимпиадах без флага и гимна из-за допинговых скандалов.

«Для меня это оскорбление и непонимание. Мы своевременно заполняем ADAMS и выполняем все условия ВАДА и РУСАДА. Наше поколение и допинг никак в одной фразе не совмещаются. Почему мы должны страдать? Полное неуважение и унижение к нашей спортсменке было проявлено на чемпионате мира по шашкам в Польше, когда флаг России убрали со стола во время матча. Например, США могли бы позволить так издеваться над собой? Думаю, что нет», — приводит слова Степановой Eurosport.

Напомним, российская олимпийская сборная сможет использовать свой флаг и гимн только начиная с Игр-2024 в Париже.