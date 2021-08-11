Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Елена Вяльбе рассказала о состоянии здоровья Александра Большунова

Елена Вяльбе рассказала о состоянии здоровья Александра Большунова
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала состояние здоровья Александра Большунова, в июле возобновившего тренировки после травмы.

«Травма была достаточно давно, это было ещё в мае, поэтому Саша тренируется, всё в порядке. Следит за тем, чтобы травма потом не давала о себе знать, но сейчас никаких причин для тревоги нет», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Александр Большунов готовится к олимпийскому сезону в группе Юрия Бородавко. Вместе с ним тренируются Денис Спицов, Алексей Червоткин, Александр Терентьев, Наталья Непряева, Анастасия Кулешова, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина. Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года.

Новость по теме
«Golf time». Александр Большунов показал, как играют в гольф на его родине
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021