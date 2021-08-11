Елена Вяльбе рассказала о состоянии здоровья Александра Большунова

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала состояние здоровья Александра Большунова, в июле возобновившего тренировки после травмы.

«Травма была достаточно давно, это было ещё в мае, поэтому Саша тренируется, всё в порядке. Следит за тем, чтобы травма потом не давала о себе знать, но сейчас никаких причин для тревоги нет», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Александр Большунов готовится к олимпийскому сезону в группе Юрия Бородавко. Вместе с ним тренируются Денис Спицов, Алексей Червоткин, Александр Терентьев, Наталья Непряева, Анастасия Кулешова, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина. Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года.