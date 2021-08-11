Елена Вяльбе высказалась о возможном отсутствии зрителей на Олимпиаде-2022

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что отсутствие зрителей не скажется на выступлении российских спортсменов на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

Летняя Олимпиада-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса проходила без болельщиков. Разрешение на посещение арен местными зрителями действовало только в отдалённых префектурах.

«Мы готовимся к Олимпийским играм. Мы не знаем, в каких условиях она будет — со зрителями, без зрителей, будут ли ещё более жёсткие условия, чем в Токио. Мы об этом вообще не думаем. Мы занимаемся своим делом, пускай об этом думают организаторы, Международный олимпийский комитет, наше дело — тренироваться и ехать на Олимпийские игры.

Мы весь прошлый сезон были без зрителей, чемпионат мира прошёл без зрителей, и все к этому уже привыкли и в общем-то особо внимания не обращают. Хотя, когда приехали на чемпионат России в Тюмень, у нас были зрители, потому что там были открыты уже все площадки на улице, то ребята сразу отметили: «О, оказывается, это так здорово!» – приводит слова Вяльбе ТАСС.