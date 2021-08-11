Елена Вяльбе высказалась о возможном отсутствии зрителей на Олимпиаде-2022

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что отсутствие зрителей не скажется на выступлении российских спортсменов на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.
Летняя Олимпиада-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса проходила без болельщиков. Разрешение на посещение арен местными зрителями действовало только в отдалённых префектурах.
«Мы готовимся к Олимпийским играм. Мы не знаем, в каких условиях она будет — со зрителями, без зрителей, будут ли ещё более жёсткие условия, чем в Токио. Мы об этом вообще не думаем. Мы занимаемся своим делом, пускай об этом думают организаторы, Международный олимпийский комитет, наше дело — тренироваться и ехать на Олимпийские игры.
Мы весь прошлый сезон были без зрителей, чемпионат мира прошёл без зрителей, и все к этому уже привыкли и в общем-то особо внимания не обращают. Хотя, когда приехали на чемпионат России в Тюмень, у нас были зрители, потому что там были открыты уже все площадки на улице, то ребята сразу отметили: «О, оказывается, это так здорово!» – приводит слова Вяльбе ТАСС.
- 11 августа 2021
-
17:47
-
16:25
- 10 августа 2021
-
11:41
- 8 августа 2021
-
17:30
-
16:40
- 5 августа 2021
-
22:52
-
22:14
-
14:05
- 4 августа 2021
-
23:16
- 28 июля 2021
-
23:06
- 22 июля 2021
-
00:58
- 21 июля 2021
-
23:17
- 20 июля 2021
-
16:42
- 17 июля 2021
-
18:59
-
18:38
- 15 июля 2021
-
10:54
-
10:50
-
10:46
- 14 июля 2021
-
16:13
-
15:39
-
15:14
- 13 июля 2021
-
14:12
-
09:51
- 12 июля 2021
-
13:08
- 10 июля 2021
-
23:43
-
20:08
-
16:22
- 8 июля 2021
-
10:02
- 6 июля 2021
-
17:45
-
14:52
-
01:04
-
00:45
- 4 июля 2021
-
23:00
- 3 июля 2021
-
10:59
- 2 июля 2021
-
19:46