Петтер Нортуг: Клебо должен провести много дней на той же высоте, на которой пройдут ОИ
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Единственный в истории двукратный обладатель неофициального звания короля лыж норвежец Петтер Нортуг дал совет своему соотечественнику Йоханнесу Клебо при подготовке к Олимпийским играм — 2022 в Пекине.
«Несмотря на то, что он поздновато начал тренироваться, думаю, он сумеет хорошо подготовиться к сезону. Я считаю, что важно провести много дней на той же высоте, на которой пройдут Олимпийские игры. По крайней мере, я бы поступил так», – приводит слова Нортуга TV2.
Нортуг завершил карьеру в декабре 2018 года, после чего работал в качестве эксперта на TV2. В 2020 году Петтер попал под следствие за опасное вождение и хранение наркотиков. Его приговорили к 7 месяцам тюрьмы, однако позднее перевели в реабилитационную клинику.
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