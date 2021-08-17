Йоханнес Клебо рассказал про навязчивые мысли о его волосах

Трёхкратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился мыслями по поводу его причёски.

«У меня есть некоторые навязчивые идеи относительно таких вещей, как длина волос. Это относится к мелким деталям, которые могут повлиять на доли секунд во время гонки. Посмотрим, смогу ли я противостоять таким мыслям.

То, что люди и СМИ обращают внимание на мою прическу, для меня особо ничего не значит. Это просто прикольно. Если кто-то хочет об этом читать, то пожалуйста. Но я делаю это не для того, чтобы привлечь внимание к волосам», — приводит слова Клебо VG.

24-летний норвежец также является шестикратным чемпионом мира, обладателем Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019. Йоханнес Хёсфлот Клебо вошёл в состав сборной Норвегии на олимпийский сезон-2021/2022.