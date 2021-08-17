Егор Сорин: гонка в гору была хорошим опытом для Татьяны, мы были впечатлены Йохауг

Тренер сборной России по лыжам Егор Сорин объяснил участие Татьяны Сориной в забеге в гору Lysebotn Opp в рамках лыжероллерного фестиваля Blink-2021 в Норвегии.



«Нам нужны эти турниры. Лучшее в них — возможность соревноваться с норвежскими девушками. Однозначно, мы перенимаем некоторые вещи у Терезы Йохауг. Гонка была хорошим опытом для Татьяны. Мы были сильно впечатлены тем, что показала Йохауг. То, что она заняла бы 8-е или 9-е место среди мужчин – это безумие», — приводит слова Сорина Dagbladaet.

Напомним, Сорина финишировала в забеге восьмой. Победу одержала норвежка Терезе Йохауг с рекордом трассы – 30.45,4. Сорина уступила ей 4.28,5. Также в гонке приняла участие россиянка Вероника Степанова, занявшая 26-е место.