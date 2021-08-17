Вяльбе: Клебо просто решил о себе напомнить, когда сказал, что будет пропускать гонки

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила мнение по поводу норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который ранее заявил, что готов пропускать этапы Кубка мира, чтобы не заразиться коронавирусом.

«Многие выступают по разным поводам: кого-то не устраивают какие-то политические моменты, связанные с Китаем, кого-то не устраивает ситуация с коронавирусом. Могу сказать, что спортсмены всего мира тренировались и соревновались весь прошлый сезон, также прошла Олимпиада в Токио. Поэтому я считаю, что это всё из разряда «надо о себе напомнить». Клебо просто решил о себе напомнить.

В целом не хотите — не приезжайте, это же дело добровольное. Для меня это очень странно. Цель любого спортсмена, тем более такого класса — победа на Олимпиаде. Я понимаю, что здоровье на первом плане, но мир практически научился жить с этой болезнью, с этой проблемой. У нас есть вакцинация, кто-то уже повторно её делал, и ничего, живут. Тем более есть опыт чемпионата мира в Оберстдорфе, где Клебо бегал и завоёвывал медали. А сейчас это выглядит как популизм», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».