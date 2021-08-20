Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира по лыжероллерам в Отепя

Российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей спринта на втором этапе Кубка мира по лыжероллерам в Отепя (Эстония).
Второе место у хозяйки соревнований Мариэль Пуллес, Алёна Прохазкова из Словакии — третья. Анна Грухвина выбыла из борьбы на стадии полуфинала и стала шестой в итоговом протоколе. Мария Истомина, Яна Кирпиченко и Дарья Рогозина не прошли дальше четвертьфинала.
У мужчин победу одержал австриец Раймо Вигантс, второе место у шведа Эрика Силфера, норвежец Патрик Кристофферсен занял третье место. Россиянин Иван Анисимов стал четвёртым. Александр Большунов и Денис Спицов не попали в финал спринта, заняв в квалификации 23-е и 25-е места соответственно.
Отметим, что длина дистанции составляла 1300 метров. В финальную часть отбирались 16 сильнейших по результатам квалификации, которые боролись в четвертьфинале, полуфинале и финале в забегах по четыре человека.
Этап Кубка мира по лыжероллерам в Отепя проходит с 20 по 22 августа.
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