Спицов и Червоткин попали в жуткий завал на масс-старте Кубка мира по лыжероллерам

Российские лыжники Денис Спицов и Алексей Червоткин, выступающие на этапе Кубка мира по лыжероллерам в эстонском Отепя попали в завал.
Во время масс-старта 26 км свободным стилем на Кубке мира в Отепя итальянский лыжник Франческо Беччис устроил завал, в котором пострадали российские спортсмены. Спицов и Червоткин не смогли завершить гонку.
В тройку призёров попали россияне Илья Безгин, пришедший к финишу вторым, и Иван Анисимов, уступивший соотечественнику 0,3 секунды.
Этап Кубка мира по лыжероллерам в Отепя стартовал 20 августа. Соревнования по коньковому спринту состоялись в первый день соревнований, масс-старты свободным стилем на 26 км завершатся сегодня, 21 августа, а гонки с раздельного старта классикой на 10/15 км состоятся завтра, 22 августа.
- 21 августа 2021
-
13:49
- 20 августа 2021
-
14:19
-
10:00
- 17 августа 2021
-
21:15
-
18:01
-
16:31
-
13:06
-
12:00
-
11:00
-
10:18
- 16 августа 2021
-
19:08
- 12 августа 2021
-
16:21
-
11:58
- 11 августа 2021
-
17:47
-
16:25
- 10 августа 2021
-
11:41
- 8 августа 2021
-
17:30
-
16:40
- 5 августа 2021
-
22:52
-
22:14
-
14:05
- 4 августа 2021
-
23:16
- 28 июля 2021
-
23:06
- 22 июля 2021
-
00:58
- 21 июля 2021
-
23:17
- 20 июля 2021
-
16:42
- 17 июля 2021
-
18:59
-
18:38
- 15 июля 2021
-
10:54
-
10:50
-
10:46
- 14 июля 2021
-
16:13
-
15:39
-
15:14
- 13 июля 2021
-
14:12