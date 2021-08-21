Спицов и Червоткин попали в жуткий завал на масс-старте Кубка мира по лыжероллерам

Российские лыжники Денис Спицов и Алексей Червоткин, выступающие на этапе Кубка мира по лыжероллерам в эстонском Отепя попали в завал.

Во время масс-старта 26 км свободным стилем на Кубке мира в Отепя итальянский лыжник Франческо Беччис устроил завал, в котором пострадали российские спортсмены. Спицов и Червоткин не смогли завершить гонку.

В тройку призёров попали россияне Илья Безгин, пришедший к финишу вторым, и Иван Анисимов, уступивший соотечественнику 0,3 секунды.

Этап Кубка мира по лыжероллерам в Отепя стартовал 20 августа. Соревнования по коньковому спринту состоялись в первый день соревнований, масс-старты свободным стилем на 26 км завершатся сегодня, 21 августа, а гонки с раздельного старта классикой на 10/15 км состоятся завтра, 22 августа.