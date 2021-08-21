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У России — три призовых места в масс-стартах на этапе Кубка мира по лыжероллерам в Отепя

У России — три призовых места в масс-стартах на этапе Кубка мира по лыжероллерам в Отепя
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Российские лыжники принесли команде три призовых места в коньковых масс-стартах на 26 км на этапе Кубка мира по лыжероллерам в Отепя.

Лыжница Наталья Непряева стала второй в женском масс-старте, уступив на финише чешской спортсменке Сандре Шуэцовой.

В мужской гонке второе место занял Илья Безгин, третий — Иван Анисимов. Их опередил итальянец Маттео Танел.

Александр Большунов занял 20-е место с отставанием в 4 минуты. Денис Спицов и Алексей Червоткин не смогли завершить масс-старт. Ранее на трассе они попали в завал.

Этап Кубка мира по лыжероллерам в Отепя стартовал 20 августа. Соревнования по коньковому спринту состоялись в первый день соревнований, масс-старты свободным стилем на 26 км завершились сегодня, 21 августа, а гонки с раздельного старта классикой на 10/15 км состоятся завтра, 22 августа.

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