Сбивший россиян на этапе Кубка мира по лыжероллерам итальянец принёс свои извинения

Итальянский лыжник Франческо Беккис принёс извинения за завал на этапе Кубка мира по лыжероллерам в эстонском Отепя, виновником которого он стал. Отметим, что столкновений не удалось избежать двум российским спортсменам — Денису Спицову и Алексею Червоткину, они получили небольшие повреждения.

«Хотел бы принести извинения людям, которые пострадали в завале. Я увидел небольшой зазор между двумя спортсменами и попытался проникнуть в него. Но это была большая ошибка. Я увидел больше пространства, чем было на самом деле. Из-за этого я коснулся колёс одного из парней. Ещё раз хочу извиниться перед всеми за свои рискованные действия, которые повлекли за собой завал. Надеюсь, все быстро восстановятся, всем здоровья», — написал Беккис в «сториз» своего «инстаграма».