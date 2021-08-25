Отменён этап Кубка мира по лыжероллерам в Ханты-Мансийске

Этап Кубка мира по лыжероллерам, который должен был пройти в Ханты-Мансийске со 2 по 5 сентября, отменен из-за пандемии коронавируса. Решение приняли Федерация лыжных гонок России совместно с Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

«Уверяю, это решение никоим образом не скажется на будущих мероприятиях по лыжероллерам в Ханты-Мансийске, и надеюсь на возвращение Кубка мира, как только глобальная обстановка с пандемией COVID-19 это позволит», — говорится в обращении президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, направленном в адрес губернатора Югры Натальи Комаровой.

Напомним, этап Кубка мира по лыжероллерам в Ханты-Мансийске проводится с 2018 года. Последние два года соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.

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