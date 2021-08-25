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Йоханнес Клебо может выступить на «Тур де Ски» в олимпийский сезон-2021/2022

Йоханнес Клебо может выступить на «Тур де Ски» в олимпийский сезон-2021/2022
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Тренер спринтерской группы сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен не исключил возможность участия лидера команды – Йоханнеса Клебо в «Тур де Ски – 2022».

«Некоторые заявляют, что мы недостаточно серьёзно относимся к горной подготовке, не принимаем её во внимание. Это не так. Прямо сейчас мы работаем над этим. Но поймите, нельзя постоянно находиться на высоте, а потом снова и снова спускаться с неё. «Тур де Ски» в будущем сезоне для нас очень актуален. Звучит экстремально, но мы будет соревноваться на высоте 1 800 м, а тогда, как мне кажется, нам нужно поупражняться в том, как справляться с этой высотой», — приводит слова Монсена Dagbladet.

Клебо — трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, победителем «Тур де Ски» сезона-2018/2019.

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