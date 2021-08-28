Нисканен врезался в российского тренера. Финна отвезли в больницу

Финский лыжник Ийво Нисканен рассказал о столкновении с тренерами сборной России Егором Сориным и Анатолием Волковым во время тренировки на сборе в Италии.

«Небольшой ремонт внешности после последней тренировки. Авария произошла на лыжероллерной трассе, когда я въехал в российского тренера, который стоял на спуске. Он меня тоже не заметил, и в итоге мы увернулись от столкновения в одном направлении.

Три шва и повязка на носу, но дышится хорошо! Русские помогли мне добраться до ближайшей больницы. Там обслуживание было по высшему классу. Врач и медсестра меня узнали, швы и рентген были выполнены быстро, и всё завершилось фотографиями на память. Вот такое приключение!

Спасибо российской команде за помощь после несчастного случая!» — написал Нисканен на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ийво Нисканена в «Инстаграме».