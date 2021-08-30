В сборной Норвегии по лыжным гонкам выявлен первый случай заражения коронавирусом

В составе сборной Норвегии по лыжным гонкам выявлен первый случай заражения коронавирусом. Мартин Лёвстрём Нюэнгет сдал положительный тест на COVID-19 на высотном сборе команды в Ливиньо (Италия). Спортсмену предстоит 10-дневная изоляция, болезнь протекает бессимптомно.
«Как именно Мартин заразился, пока неизвестно, его тест перед вылетом из Осло был отрицательным», — приводит слова врача норвежской сборной Ойстейна Андерсена NRK.
Отметим, что директор команды Эспен Бьёрвиг отказался сообщить, кто именно и сколько человек близко контактировали с Нюэнгет.
«Те, кто был признан контактирующими лицами, на данный момент сдали уже несколько отрицательных тестов. Они тренируются в обычном режиме, но не пересекаются с остальными. Поэтому схема подготовки сильно не пострадала, однако неприятно, что социальных мероприятий будет меньше», — сказал Бьёрвиг.
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