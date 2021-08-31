«Когда выбесили друг друга, настало время пейнтбола». Ретивых выложил новое фото со сборов

Трёхкратный призёр чемпионатов мира российский, лыжник Глеб Ретивых опубликовал фото со сборов в итальянском Валь-ди-Фьемме. Спортсмен показал, как он совместно с Сергеем Устюговым, Александром Бессмертных, Артёмом Мальцевым и Франческо де Фабиани играет в пейнтбол.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Глеба Ретивых.

«Россия против Италии. Когда мы окончательно выбесили друг друга, настало время пейнтбола», — подписал фото российский лыжник.

Глеб Ретивых входит в группу тренера сборной России Маркуса Крамера. В группу также включены: Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артём Мальцев, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак и Христина Мацокина. Вместе с группой Крамера к сезону готовятся итальянские лыжники Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани и представительница Австрии Тереза Штадлобер.