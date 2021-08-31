Лыжники Веерпалу и Полторанин не явились на заседание суда по своим делам о допинге

Двукратный олимпийский чемпион эстонец Андрус Веерпалу и призёр чемпионата мира Алексей Полторанин не явились на первое судебное заседание по своему делу. Лыжников обвиняют в мошенничестве.
Напомним, на чемпионате мира 2019 года в австрийском Зеефельде разгорелся допинговый скандал, выяснилось, что некоторые спортсмены использовали кровяной допинг, в их числе был Полторанин.
Заседание прошло в Инсбруке (Австрия), на нём присутствовали прокурор и представители лыжников (адвокаты и переводчики), обвиняемые же на суд не явились. Вследствие чего слушание продлилось 15 минут. Следующее заседание суда назначено на 15 октября.
Ранее антидопинговый отдел CAS признал Веерпалу виновным в участии в организованной допинговой схеме и наложил на него двухлетний запрет на деятельность. Андрус не может участвовать в соревнованиях под эгидой FIS до 17 марта 2023 года ни в качестве тренера, ни в качестве спортсмена. Обжаловать решение CAS он не стал.
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