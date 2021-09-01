Лефсхюс — об олимпийском сезоне: Большунов фаворит во всех гонках, за исключением спринта

Видар Лефсхюс, бывший спортивный директор сборной Норвегии по лыжам, а ныне эксперт норвежского телеканала NENT, поделился ожиданиями от борьбы россиянина Александра Большунова с норвежскими лыжниками в олимпийском сезоне – 2021/2022.
«Он определённо будет основным конкурентом норвежцев зимой. Он вместе с Нисканеном бросит вызов норвежским лыжникам. Полагаю, он держится подальше от лесных пожаров в Сибири и почти весь год проведёт в условиях высоты. Нужно исходить из того, что на высоте он работает как минимум не хуже, чем на равнине. Он в большой степени фаворит во всех гонках, в которых выступит, возможно, за исключением спринта», — приводит слова Лефсхюса Dagbladet.
Зимние Олимпийские игры – 2022 пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года.
- 1 сентября 2021
-
00:29
- 31 августа 2021
-
23:37
-
12:08
- 30 августа 2021
-
19:25
- 28 августа 2021
-
22:45
-
10:33
- 27 августа 2021
-
22:59
-
21:03
- 25 августа 2021
-
19:11
-
18:42
-
10:48
- 22 августа 2021
-
13:42
-
12:51
-
11:50
- 21 августа 2021
-
16:49
-
16:40
-
16:19
-
14:57
-
14:24
-
13:49
- 20 августа 2021
-
14:19
-
10:00
- 17 августа 2021
-
21:15
-
18:01
-
16:31
-
13:06
-
12:00
-
11:00
-
10:18
- 16 августа 2021
-
19:08
- 12 августа 2021
-
16:21
-
11:58
- 11 августа 2021
-
17:47
-
16:25
- 10 августа 2021
-
11:41