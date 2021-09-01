Лефсхюс — об олимпийском сезоне: Большунов фаворит во всех гонках, за исключением спринта

Видар Лефсхюс, бывший спортивный директор сборной Норвегии по лыжам, а ныне эксперт норвежского телеканала NENT, поделился ожиданиями от борьбы россиянина Александра Большунова с норвежскими лыжниками в олимпийском сезоне – 2021/2022.

«Он определённо будет основным конкурентом норвежцев зимой. Он вместе с Нисканеном бросит вызов норвежским лыжникам. Полагаю, он держится подальше от лесных пожаров в Сибири и почти весь год проведёт в условиях высоты. Нужно исходить из того, что на высоте он работает как минимум не хуже, чем на равнине. Он в большой степени фаворит во всех гонках, в которых выступит, возможно, за исключением спринта», — приводит слова Лефсхюса Dagbladet.

Зимние Олимпийские игры – 2022 пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года.