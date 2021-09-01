Тренер Татьяны Сориной раскрыл подробности её тренировки с Терезе Йохауг

Егор Сорин, муж и тренер российской лыжницы Татьяны Сориной, рассказал, как прошла тренировка жены с лидером норвежской сборной Терезе Йохауг.

«Всё прошло хорошо: была спокойная тренировка с короткими ускорениями. Таня в Ливиньо тренируется первый раз, поэтому Терезе Йохауг и Хелене Фоссесхольм показали ей места, где они катаются на роллерах. Покатались три часа, Таня осталась довольна.

Таня мало говорит по-английски, поэтому особо пообщаться не получилось. Но видно, что Йохауг достаточно хорошо развита в аэробном плане. Задание было кататься в первой зоне, но, чтобы оставаться в йохаугской первой зоне, приходилось немного залазить во вторую зону интенсивности. Но мы только начали, мы здесь с ними ещё пять дней будем тренироваться», — приводит слова Сорина ТАСС.