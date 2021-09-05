Мальцев и Ступак выиграли коньковые «разделки» на чемпионате Италии по лыжероллерам

Российские лыжники Артём Мальцев и Юлия Ступак, тренирующиеся в группе Маркуса Крамера, первенствовали в гонках с раздельного старта на открытом чемпионате Италии по лыжероллерам.

Лыжероллеры. Открытый чемпионат Италии. Форни-Авольтри

Гонка с раздельного старта, 15 км, свободный стиль. Мужчины

1. Артём Мальцев (Россия) — 32.50,8

2. Франческо де Фабиани (Италия) – отставание 15,6.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) +22,5…

6. Глеб Ретивых (Россия) +43,9…

8. Евгений Дементьев (Россия) +56,4…

10. Сергей Устюгов (Россия) +1.10,9…

28. Евгений Белов (Россия) +2.01,2…

32. Александр Бессмертных (Россия) – +2.38,7.

Гонка с раздельного старта, 10 км, свободный стиль. Женщины

1. Юлия Ступак (Россия) – 26.24,3

2. Катерина Ганц (Италия) – отставание 18,3.

3. Иления Дефранческо (Италия) – +20,0…

5. Христина Мацокина (Россия) – +43,4

6. Алиса Жамбалова (Россия) – +43,7.