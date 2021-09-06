Егор Сорин: мы никогда не будем тренироваться, как норвежцы, у нас свой подход

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин подвёл итоги совместной подготовке с норвежскими лыжницами на сборе в Ливиньо. Татьяна Сорина провела несколько таких тренировок.

«Наш мини-кэмп подходит к концу, осталось два дня до возвращения на родину. Большое спасибо норвежским коллегам и лично Терезе Йохауг за возможность провести несколько совместных тренировок. Было очень познавательно пообщаться с тренерским штабом и самими спортсменками, понять их подход к тренировкам. Узнать секреты их методики не было цели, да и в разгар подготовительного сезона это ни к чему, но само отношение и атмосфера очень интересны. Ещё больше убедился, что знания, самоанализ, опыт и физиологические особенности спортсмена не менее важны, чем навыки тренеров. К примеру, на этой интервальной тренировке каждый спортсмен придерживался своей 3-й зоны, и никто не гнался за более быстрым. До вершины добежали не все, некоторые поняли, что не их день на высоте, и сделали меньше интервалов. На спокойных тренировках спортсмены вправе сами выбрать объём и иногда даже средство. Тренеры полностью доверяют спортсменам и не видят смысла в строгом контроле. В летний период все группы не проводят централизованной подготовки практически два месяца, есть тренировочный план и спортсмены вправе вносить коррективы и выбирать место для тренировок. Я убеждён, что мы никогда не будем тренироваться, как норвежцы, нам это и не нужно, у нас свой подход и свои особенности подготовки, но учиться и перенимать их опыт стоит (как им у нас)», — написал Сорин в своём «инстаграме».

Сергей Устюгов прокомментировал: «Ну вот, а ты говоришь, что я лентяй, я просто очень хорошо чувствую свой организм». На что Егор ответил: «Не спорю, тем более ты осознаешь, что ответственность только на тебе, просто проблема у нас в том, что когда нет результата, большая ответственность ложится на твоего тренера».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Егора Сорина.