Юлия Ступак: для меня мой ребёнок — мотивация

Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира российская лыжница Юлия Ступак рассказала о своей мотивации перед олимпийским сезоном-2021/2022.

«Своим примером хочу показать своему сыну Арсюше, что у мамы есть работа. Что это не просто работа — на маму возлагают надежды многие люди, но в первую очередь она сама, ведь она идёт за своей мечтой.

Для меня мой ребёнок — мотивация. Я постоянно думаю о нём, но умею переключаться на работу. Нужно разделять это.

В определённые периоды времени ты испытываешь тоску по чему-то. Но эта тоска идёт в параллель с огромным чувством удовольствия, благодарности, счастья. Я могу с полной уверенностью сказать, что чувствую себя счастливым человеком.

Счастье — в моменте. Все говорят про Олимпиаду, у всех горят глаза, все замотивированы, но я не хочу обернуться после Игр и понять, что я не наслаждалась путём к ним», — приводит слова Ступак «Матч ТВ».