Венг — о дистанции 50 км у лыжниц: бедной Йохауг придётся целых три часа бежать одной

Чемпионка мира в эстафете норвежская лыжница Тириль Уднес Венг не согласилась с подругой по сборной Терезе Йохауг, которая была бы рада, если бы дистанции лыжных гонок у мужчин и женщин стали одинаковыми. Венг считает, что женщины слабее, медленнее и менее выносливы, поэтому должны бежать более короткие дистанции.

«Не чувствую дискриминации в более коротких дистанциях. Напротив, если женщины будут преодолевать 50 км, на это будет скучно смотреть. Бедной Терезе придётся целых три часа бежать одной. Не думаю, что таким способом можно повысить интерес к беговым лыжам», — приводит слова Венг NRK.

По окончании сезона-2020/2021 с инициативой сделать одинаковыми дистанции в лыжном спорте как у мужчин, так и у женщин выступили лидеры сборной Швеции Фрида Карлссон и Линн Сван, которые считают оскорбительным для себя бежать более короткие дистанции. В Норвегии их предложение пришлось по душе только Йохауг.