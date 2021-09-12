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Ковальчик намекнула, что стала мамой. Юрлова-Перхт поздравила с рождением сына

Ковальчик намекнула, что стала мамой. Юрлова-Перхт поздравила с рождением сына
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Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам представительница Польши Юстина Ковальчик намекнула, что стала мамой. На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала фото с коляской.

«Вопреки общему мнению, молодой человек пока не гоняется по горам», — подписала снимок Ковальчик.

Фото можно посмотреть на странице Юстины Ковальчик в «Инстаграме».

В комментариях к посту отметилась российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт: «Юстина! Поздравляю с рождением сына! Крепкого здоровья малышу и маме».

38-летняя Юстина Ковальчик — двукратная олимпийская чемпионка (2010 и 2014), двукратная чемпионка мира 2009 года, четырёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. Пять раз подряд (2009–2013) признавалась лучшим спортсменом года в Польше (как среди женщин, так и мужчин). Участница четырёх Олимпийских игр и девяти чемпионатов мира. По количеству побед и мест на подиуме на этапах Кубка мира уступает лишь норвежке Марит Бьорген.

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