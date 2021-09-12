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Ирина Аввакумова победила на этапе летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина

Ирина Аввакумова победила на этапе летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина
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Россиянка Ирина Аввакумова одержала победу на этапе летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском. Лидер женской сборной России выполнила отличные техничные прыжки на 132 и 131 м, набрала 247,9 балла и завоевала золотую медаль. Второе место досталось Урше Богатай из Словении с прыжками на 126,5 м и 132 м и результатом 246,7. Третьей стала Силье Опсет из Норвегии, показавшая прыжки на 124 и 132 м и набравшая 242,8 балла.

Накануне на этапе Гран-при соревновались мужчины. Россиянин Евгений Климов стал вторым, уступив норвежцу Эгнеру Гранеруду Хальвору.

В смешанных соревнованиях российская команда в составе Евгения Климова, Михаила Назарова, Ирины Аввакумовой и Софьи Тихоновой заняла третье место с результатом 868,9 балла, уступив норвежцам (955,9) и словенцам (899,6).

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