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Йоханнес Клебо показал фотографии со сборов

Йоханнес Клебо показал фотографии со сборов
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо показал новые фотографии со сборов к грядущему олимпийскому сезону в своём «инстаграме».

«Три недели прошло», — подписал серию фотографий с тренировок в Пассо-ди-Лаваце (Италия) 24-летний Йоханнес Клебо.

Клебо является шестикратным чемпионом мира, обладателем Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019, а также победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019.

Ранее Йоханнес Клебо заявлял, что хотел бы пробежать все шесть гонок на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Также норвежский лыжник может принять участие в «Тур де Ски – 2022».

Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Йоханнеса Хёсфлота Клебо.

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