Йоханнес Клебо страдал бессонницей после обнаружения COVID-19 в норвежской команде

Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо признался, что не спал ночь после того, как в команде выявили первый случай заражения коронавирусом. Также Клебо заявил, что на следующее утро мыслил нерационально и опасался, что бессонница является первым симптомом COVID-19.

Напомним, 30 августа норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет сдал положительный тест на коронавирус на высотном сборе команды в Ливиньо (Италия).

«Рад, что со мной это прекратилось (Клебо говорит о бессоннице. – Прим. «Чемпионата»). Мне искренне жаль Мартина. В то же время, я надеюсь, ему удастся сохранить хладнокровие. Когда мы с ним говорили, казалось, он был в хорошем настроении, свеж и бодр. Надеюсь, ему это сойдёт с рук», — приводит слова Клебо NRK.