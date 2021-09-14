Эмиль Иверсен раскритиковал олимпийскую чемпионку за участие в «Танцах со звёздами»
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Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежец Эмиль Иверсен раскритиковал соотечественницу, чемпионку Игр-2018 в прыжках на лыжах с трамплина Марен Лундбю за решение участвовать в проекте «Танцы со звёздами» в олимпийский сезон.
«Для лыжников это точно не сработало бы. Марен борется за увеличение призовых, это хорошо. Но сочетать спорт с участием в танцевальном проекте, который будет идти всю осень, это непрофессионально. Тренер никогда бы не разрешил мне подобное.
Мы действующие спортсмены и можем подождать конца карьеры, прежде чем станем участвовать в «Танцах со звёздами». Может быть, для меня тоже место найдётся. Но тратить на это время сейчас непрофессионально», — приводит слова Иверсена NRK.
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