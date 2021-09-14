Юлия Ступак — подписчикам: заценили мои кожаные штаны? А то мужу не зашло

Российская лыжница Юлия Ступак, которая в сезоне-2020/2021 стала серебряным призёром чемпионата мира в эстафете, а также второй в общем зачёте Кубка мира и «Тур де Ски», попросила подписчиков оценить её внешний вид.
«Ну что, есть тут такие, кто заценил мои кожаные штаны? А то мужу не зашло как-то. Как говорится, фешн из май профешн», — написала Ступак.
Пост доступен в «инстаграме» Юлии Ступак.
Ступак — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года (в спринте и эстафете), трёхкратный призёр чемпионатов мира. Она является заслуженным мастером спорта России. Юлия вошла в состав сборной России на олимпийский сезон. Она готовится в группе Маркуса Крамера. В эту группу также вошли: Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова и Христина Мацокина.
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