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Клебо заявил, что разговор с Нортугом поможет ему подготовиться к Олимпиаде-2022

Клебо заявил, что разговор с Нортугом поможет ему подготовиться к Олимпиаде-2022
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Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо рассказал о встрече с соотечественником Петтером Нортугом. Ранее Клебо заявлял, что будет советоваться с Нортугом по поводу тренировок на высоте при подготовке к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай).

«Не буду скрывать, я общался с Петтером, но я не хочу вдаваться в подробности нашего разговора. Мне это очень помогло, и я очень благодарен ему за это. Несомненно, полученная информация была поучительной», — приводит слова Клебо VG.

Также Клебо ответил, выступит ли на «Тур де Ски» в 2022 году.

«В целом «Тур де Ски» входит в мои планы. Но это будет зависеть от того, как моё тело отреагирует на пребывание на высоте, особенно в период перед этой многодневкой», — сказал Клебо.

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