Сергей Ардашев выиграл спринт на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам

Российский лыжник Сергей Ардашев одержал победу в спринтерской гонке на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам, которые проходят в Тюмени с 15 по 17 сентября. Спортсмен представляет Татарстан. Вторым к финишу пришёл другой представитель Татарстана Денис Филимонов. Его отставание составило 0,19 секунды. Замкнул тройку быстрейших Андрей Кузнецов, представляющий Красноярский край.

Лыжероллеры. Всероссийские соревнования. Тюмень. Спринт, классический стиль. Мужчины. Финал

1. Сергей Ардашев (Татарстан) — 3.37,45

2. Денис Филимонов (Татарстан) +0,18

3. Андрей Кузнецов (Красноярский край) +0,59

4. Андрей Парфёнов (Тюменская область) +1,44

5. Александр Клуген (Республика Саха) +1,46

6. Артур Петров (ХМАО) +1,61