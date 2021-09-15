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Елена Вяльбе: у Сориной очень серьёзная проблема с плечом, врачи советуют операцию

Елена Вяльбе: у Сориной очень серьёзная проблема с плечом, врачи советуют операцию
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала состояние здоровья Татьяны Сориной, которая ранее заняла второе место на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам в женском спринте.

«К сожалению, у Сориной есть проблема с плечом. И это очень серьёзная проблема. Я вообще даже не представляю, как она выходит на старт, особенно в спринте. Всё-таки контактная гонка, и опасения очень большие. Будем надеяться, что как-то сможем преодолеть проблему. Хотя врачи говорят, что требуется хирургическое вмешательство. Мы сейчас не можем сказать, будет операция или нет. Два врача сказали, что надо делать. Сейчас ещё пообщаемся с третьим и после этого примем решение. Татьяна — большой молодец, что терпит, выходит, тренируется», — сказала Вяльбе на YouTube-канале «На лыжи».

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