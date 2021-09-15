Тренер Татьяны Сориной прокомментировал её проблемы с плечом

Егор Сорин, муж и тренер российской лыжницы Татьяны Сориной, рассказал, в каком состоянии находится спортсменка после полученной ранее травмы плеча. Сегодня, 16 сентября Сорина заняла второе место на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам в женском спринте.

«Настраивал Татьяну не стартовать в финале, поскольку было понятно, что там будет контактная борьба. В четвертьфинале и полуфинале конкуренция не такая серьёзная, нет риска за кого-то зацепиться и упасть. Понимали, что Настя и Юля навяжут плотную борьбу, а падать категорически нельзя из-за травмы плеча, полученной месяц назад.

Изначально я говорил Тане вообще не стартовать спринт. Резкие движения – больший риск получить травму плеча. Прибежать второй, проиграв на финише Юле, – это не так зазорно. Результат неплохой. Всё-таки Юля славится своим финишем, и было понятно, что с ней будет сложно бороться. В прошлом году была третьей, сейчас вторая — в принципе, прогресс есть.

Нам нельзя доводить дело до боли. Если будет боль, это значит, что и завтра не надо стартовать. Был риск, что сегодня добегается до боли и завтра уже на старт не выйдет. Надеемся, завтра будет сухо. Сейчас олимпийский сезон, и мы надеемся, что преследовавшие нас травмы обойдут в этот раз стороной», — сказал Сорин на Youtube-канале «На лыжи».