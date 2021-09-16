Татьяна Сорина – о плече: поднывает, на максимуме идти не могу

Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала своё выступление в спринте на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам, которые проходят в Тюмени. Сорина с травмой плеча финишировала второй, уступив Юлии Ступак.

Сорина получила травму плеча 8 августа при падении во время 10-километровой гонки преследования классическим стилем на лыжероллерном фестивале Blink-2021 в норвежском Саннесе.

«Главное, что не получила травму. Плечо мешает, на максимуме с резкими движениями не могу идти. Поднывает. Выполнена ли задача? Да. И, конечно, буду завтра стартовать. Настраиваюсь на эту гонку, а сегодня просто вработались», — сказала Вяльбе на YouTube-канале «На лыжи».

Татьяна Сорина — серебряный призёр чемпионата мира — 2021 в эстафете, серебряный призёр мини-тура Кубка мира по лыжным гонкам — 2020/21 в Руке.