Елена Вяльбе: 90% слов Григория Родченкова — это миф, сказка

Глава Федерации лыжных гонок России, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе поделилась мнением о критике в адрес российского спорта со стороны бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который впоследствии стал информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и сыграл роль в скандале с российским допингом.
«Вы знаете, в свете последних событий начиная с 2015 года, после олимпийского сезона, у нас очень много проблем с этим связано. 90% того, что было рассказано Григорием Родченковым, — это миф, сказка. Доказательство тому — наши победы во всех судах. Проиграли буквально 2–3 человека.
Хотя проблемы эти существуют и у нас, и в других странах. Не могу сказать, что это на 100% политизировано, но и политика тоже есть. Общее отношение к стране влияет и на спорт. Как бы нам ни хотелось, как бы мы ни говорили, что спорт вне политики, — это всё неправда», — цитирует Вяльбе Properm.
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