Елена Вяльбе ответила на вопрос, когда к российским спортсменам будут нормально относиться

Глава Федерации лыжных гонок России, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе ответила на вопрос, когда к российским спортсменам будет нормальное отношение со стороны международных антидопинговых структур.

«Часто спрашивают, когда к нашим российским спортсменам будут нормально относиться, когда нас будут не так часто проверять. Считается, что к нам с проверками ходят чаще. Это не совсем объективное мнение. Сейчас есть некие критерии, чтобы спортсмены могли попасть на Олимпийские игры. Мы должны пройти определённое количество обязательных международных тестов, не только наших, российских. Мы к этому относимся с абсолютным спокойствием и пониманием.

Я могу сказать, что на самом деле нет такого, что к русским ездят чаще. ВАДА может само приехать, есть люди, которые входят в пул FIS-овский, с его стороны может проверяющий приехать, в этот же день может приехать РУСАДА. Эти компании никогда друг друга не оповещают. На самом деле всех спортсменов тестируют абсолютно одинаково. Я знаю, что в FIS всё это очень чётко мониторят. Если выявляется, что есть какой-то перебор, они это регулируют», — цитирует Вяльбе Properm.