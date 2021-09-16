«Это катастрофа». Елена Вяльбе высказалась о школьной физкультуре в России

Глава Федерации лыжных гонок России, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе поделилась мнением о ситуации со школьными уроками физкультуры в России.
«В прошлом году, когда была пандемия, у меня дома жили друзья. Ребенку 13 лет, и вдруг она говорит: у меня онлайн-физкультура. «Полина, подожди, какая физкультура? — У нас там теория». Какая теория на физкультуре ребёнку в 13 лет? Пускай учитель смотрит, как она приседает, отжимается, стоит на голове.
Это на самом деле катастрофа. А потом мы говорим, что у нас дети больные. На диспансеризации выявляется, что они действительно больные, но в каждой школе стоит дурацкий автомат, где можно взять какие-то сухарики, чипсы, кока-колу и прочую ерунду. Это должно быть запрещено категорически даже в двух километрах ещё от школы. Если есть возможность выйти детям на улицу на физкультуру, значит, это надо сделать. В мегаполисах дети почти не гуляют, родители боятся, родители работают. Ребёнок должен прийти со школы домой, мама проверит по часам. Ребёнок дома — слава богу, это считается тоже хорошо.
Но это реально очень плохо. Не то что даже дети ленивыми становятся, они просто становятся недисциплинированными. Они не понимают, что это такое — дисциплина, ответственность. Какие для родителей нужны аргументы, чтобы ребёнок пошёл на урок физкультуры? «Он же не успеет переодеться, это некомфортно». Он в 11 лет не умеет у тебя шнурки завязывать? Ты что делал тогда с ребёнком до этого времени?» — цитирует Вяльбе Properm.
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