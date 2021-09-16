Елена Вяльбе объяснила, почему в России занятия спортом для детей платные

Глава Федерации лыжных гонок России, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе объяснила, почему, по её мнению, родителям приходится платить за занятия детей спортом.

«Могу сказать одно: строится реально много. Хотя в целом для страны, может быть, это тоже мало. Есть регионы, где каждый дворец, который построен, он с утра до вечера кипит, там нет места, где яблоку упасть. Но всё, что происходит в этом дворце спорта, всё равно для детей платное. И уже родители не бегут туда с большим желанием.

Почему платное? Содержать такие дворцы, комплексы всегда для территорий очень-очень дорого. Некоторые регионы, маленькие муниципальные образования вообще не хотят, чтобы в их регионе что-то строили за федеральный счёт, потому что они не знают, как потом это содержать, то есть где взять деньги. А министерства на местах всех заставляют быть самоокупаемыми. Соответственно все услуги, которые там есть (не важно, для детей или взрослых), безусловно, за деньги.

Есть регионы, где людям по большому счёту реально кушать не на что. Конечно, они не хотят вести ребенка в платную секцию, какая бы хорошая там ни была атмосфера, какой бы новый ни был этот дворец. Я себе слабо представляю, чтобы я в Магадане в детстве взяла у мамы деньги, чтобы ходить в бассейн. Нужно было просто попасть в те часы, когда это возможно сделать», — цитирует Вяльбе Properm.