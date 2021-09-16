Татьяна Сорина: постараемся обойтись без операции на плече
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Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала травму плеча.
«Постараемся обойтись без операции на плече, потому что восстановление может быть очень долгим. Будем делать всё, чтобы операции не было», — передаёт слова Сориной корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Сорина получила травму плеча 8 августа при падении во время 10-километровой гонки преследования классическим стилем на лыжероллерном фестивале Blink-2021 в Саннесе (Норвегия).
Татьяна Сорина является серебряным призёром чемпионата мира 2021 года в эстафете, серебряным призёром мини-тура Кубка мира по лыжным гонкам — 2020/2021 в Руке.
Сейчас лыжница выступает на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам, которые проходят в Тюмени.
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