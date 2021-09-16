Татьяна Сорина: постараемся обойтись без операции на плече

Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала травму плеча.



«Постараемся обойтись без операции на плече, потому что восстановление может быть очень долгим. Будем делать всё, чтобы операции не было», — передаёт слова Сориной корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Сорина получила травму плеча 8 августа при падении во время 10-километровой гонки преследования классическим стилем на лыжероллерном фестивале Blink-2021 в Саннесе (Норвегия).



Татьяна Сорина является серебряным призёром чемпионата мира 2021 года в эстафете, серебряным призёром мини-тура Кубка мира по лыжным гонкам — 2020/2021 в Руке.

Сейчас лыжница выступает на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам, которые проходят в Тюмени.