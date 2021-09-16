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Сорина выиграла гонку с раздельным стартом на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам

Сорина выиграла гонку с раздельным стартом на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам
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Российская лыжница Татьяна Сорина одержала победу в гонке с раздельным стартом на 15 км коньковым ходом на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам, которые проходят в Тюмени с 15 по 17 сентября. Спортсменка представляет Тюменскую область. Вторым к финишу пришла представительница Москвы Анастасия Рыгалина. Её отставание составило 27,5 секунды. Замкнула тройку быстрейших Евгения Крупицкая, представляющая Санкт-Петербург.

Лыжероллеры. Всероссийские соревнования. Тюмень. Разделка 15 км, коньковый ход. Женщины

1. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 35.32,9
2. Анастасия Рыгалина (Москва) +27,5
3. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +1.33,3
4. Ольга Жолудева (Карелия) +1.33,7
5. Вероника Степанова (Камчатский край) +1.48,4
6. Алиса Жамбалова (Бурятия) +1.53,5
7. Екатерина Смирнова (Тюменская область) +2.16,9
8. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) +2.20,3
9. Елизавета Бекишева (Тюменская область) +2.58,4
10. Эльмира Гаянова (Татарстан) +2.59,5.

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