Иван Якимушкин выиграл «разделку» на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам

Российский лыжник Иван Якимушкин одержал победу в гонке с раздельным стартом на 21 км коньковым ходом на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам, которые проходят в Тюмени с 15 по 17 сентября. Спортсмен представляет Тюменскую область. Вторым к финишу пришёл представитель Татарстана Андрей Ларьков. Его отставание составило 14,8 секунды. Замкнул тройку быстрейших Иван Горбунов, представляющий Красноярский край.

Лыжероллеры. Всероссийские соревнования. Тюмень. Разделка 21 км, коньковый ход. Мужчины

1. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 42.50,4

2. Андрей Ларьков (Татарстан) +14,8

3. Иван Горбунов (Красноярский край) +18,1

4. Александр Ившин (Удмуртия) +31,2

5. Артём Николаев (Татарстан) +46,3

6. Сергей Ардашев (Татарстан) +47,6

7. Андрей Мельниченко (Красноярский край) +55,0

8. Евгений Белов (Тюменская область) +59,1

9. Артём Мальцев (Нижегородская область) +1.00,7

10. Савелий Коростелёв (Пермский край) +1.07,3.