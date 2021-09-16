Непряева и Истомина — призёры коньковой «разделки» на ЧМ по лыжероллерам

Россиянка Наталья Непряева стала серебряным призёром в коньковой гонке на 10 км с раздельным стартом на чемпионате мира по лыжероллерам в Валь-ди-Фьемме (Италия). Победу одержала Линн Сёмскар из Швеции. Непряева уступила лидеру 10,5 сек. Третье время у ещё одной россиянки, Марии Истоминой, которая отстала от лидера на 23,2 сек.

Остальные участницы гонки отстали от лидера более чем на минуту. В топ-10 вошли россиянки Светлана Николаева (6-е место, отставание 1.13,6) и Яна Кирпиченко (8-е, +1.13,9). Анна Грухвина финишировала 12-й (+2.05,3).

Чемпионат мира по лыжероллерам проходит с 16 по 19 сентября. 16 сентября будут разыграны медали в гонках с раздельным стартом, 17 сентября пройдут состязания в личном спринте, 18-го — в командном. Завершится турнир гонками с общего старта.