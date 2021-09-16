Денис Спицов завоевал бронзу в первой гонке ЧМ по лыжероллерам

Россиянин Денис Спицов стал бронзовым призёром коньковой гонки на 16 км с раздельным стартом на чемпионате мира по лыжероллерам, который проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия). Победу одержал итальянец Маттео Танел. Второе время показал норвежец Амунд Корсет, который уступил лидеру 6,2 сек. Спицов пробежал медленнее победителя на 10,1 сек.

Четвёртое, пятое и седьмое места также заняли россияне – Александр Тереньев (отставание 24,5), Алексей Червоткин (+30,1) и Евгений Дементьев (+37,7).

Напомним, Александр Большунов не вышел на старт из-за недомогания.

Чемпионат мира по лыжероллерам проходит с 16 по 19 сентября. 16 сентября были разыграны медали в гонках с раздельным стартом, 17 сентября пройдут состязания в личном спринте, 18-го — в командном. Завершится турнир гонками с общего старта.