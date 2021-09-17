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Татьяна Сорина с двухминутным отрывом выиграла кросс-пасьют

Татьяна Сорина с двухминутным отрывом выиграла кросс-пасьют
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Российская лыжница Татьяна Сорина одержала победу в кросс-пасьюте на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам, которые проходят в Тюмени с 15 по 17 сентября. Спортсменка представляет Тюменскую область. Второй к финишу пришла представительница Москвы Анастасия Рыгалина. Её отставание составило 2 минуты 0,7 секунды. Замкнула тройку быстрейших Вероника Степанова, представляющая Камчатский край.

Лыжероллеры. Всероссийские соревнования. Тюмень. Кросс-пасьют. Женщины

1. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 18.44,6
2. Анастасия Рыгалина (Москва) +2.00,7
3. Вероника Степанова (Камчатский край) +2.59,7
4. Ольга Жолудева (Карелия) +3.08,4
5. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +3.20,6
6. Екатерина Смирнова (Тюменская область) +3.37,8
7. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) +4.44,9
8. Елизавета Бекишева (Тюменская область) +4.49,0
9. Арина Перевозчикова (Удмуртия) +4.49,4
10. Дарья Непряева (Тверская область) +5.15,7.

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