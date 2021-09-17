Татьяна Сорина с двухминутным отрывом выиграла кросс-пасьют

Российская лыжница Татьяна Сорина одержала победу в кросс-пасьюте на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам, которые проходят в Тюмени с 15 по 17 сентября. Спортсменка представляет Тюменскую область. Второй к финишу пришла представительница Москвы Анастасия Рыгалина. Её отставание составило 2 минуты 0,7 секунды. Замкнула тройку быстрейших Вероника Степанова, представляющая Камчатский край.

Лыжероллеры. Всероссийские соревнования. Тюмень. Кросс-пасьют. Женщины

1. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 18.44,6

2. Анастасия Рыгалина (Москва) +2.00,7

3. Вероника Степанова (Камчатский край) +2.59,7

4. Ольга Жолудева (Карелия) +3.08,4

5. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +3.20,6

6. Екатерина Смирнова (Тюменская область) +3.37,8

7. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) +4.44,9

8. Елизавета Бекишева (Тюменская область) +4.49,0

9. Арина Перевозчикова (Удмуртия) +4.49,4

10. Дарья Непряева (Тверская область) +5.15,7.