Иван Якимушкин выиграл кросс-пасьют на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам

Российский лыжник Иван Якимушкин одержал победу в кросс-пасьюте на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам, которые проходят в Тюмени с 15 по 17 сентября. Спортсмен представляет Тюменскую область. Вторым к финишу пришёл представитель Коми Илья Семиков. Его отставание составило 16,8 секунды. Замкнул тройку быстрейших Александр Ившин, представляющий Удмуртию.
Лыжероллеры. Всероссийские соревнования. Тюмень. Кросс-пасьют. Мужчины
1. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 25.03,7
2. Илья Семиков (Коми) +16,8
3. Александр Ившин (Удмуртия) +21,7
4. Андрей Ларьков (Татарстан) +1.29,4
5. Савелий Коростелёв (Пермский край) +1.31,7
6. Иван Горбунов (Красноярский край) +1.45,8
7. Сергей Ардашев (Татарстан) +1.47,2
8. Сергей Волков (Московская область) +1.58,5
9. Андрей Кузнецов (Красноярский край) +2.06,5
10. Дмитрий Жуль (Красноярский край) +2.08,0
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