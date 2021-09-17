Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Иван Якимушкин выиграл кросс-пасьют на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам

Иван Якимушкин выиграл кросс-пасьют на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам
Комментарии

Российский лыжник Иван Якимушкин одержал победу в кросс-пасьюте на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам, которые проходят в Тюмени с 15 по 17 сентября. Спортсмен представляет Тюменскую область. Вторым к финишу пришёл представитель Коми Илья Семиков. Его отставание составило 16,8 секунды. Замкнул тройку быстрейших Александр Ившин, представляющий Удмуртию.

Лыжероллеры. Всероссийские соревнования. Тюмень. Кросс-пасьют. Мужчины

1. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 25.03,7
2. Илья Семиков (Коми) +16,8
3. Александр Ившин (Удмуртия) +21,7
4. Андрей Ларьков (Татарстан) +1.29,4
5. Савелий Коростелёв (Пермский край) +1.31,7
6. Иван Горбунов (Красноярский край) +1.45,8
7. Сергей Ардашев (Татарстан) +1.47,2
8. Сергей Волков (Московская область) +1.58,5
9. Андрей Кузнецов (Красноярский край) +2.06,5
10. Дмитрий Жуль (Красноярский край) +2.08,0

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021