Иван Якимушкин выиграл кросс-пасьют на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам

Российский лыжник Иван Якимушкин одержал победу в кросс-пасьюте на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам, которые проходят в Тюмени с 15 по 17 сентября. Спортсмен представляет Тюменскую область. Вторым к финишу пришёл представитель Коми Илья Семиков. Его отставание составило 16,8 секунды. Замкнул тройку быстрейших Александр Ившин, представляющий Удмуртию.

Лыжероллеры. Всероссийские соревнования. Тюмень. Кросс-пасьют. Мужчины

1. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 25.03,7

2. Илья Семиков (Коми) +16,8

3. Александр Ившин (Удмуртия) +21,7

4. Андрей Ларьков (Татарстан) +1.29,4

5. Савелий Коростелёв (Пермский край) +1.31,7

6. Иван Горбунов (Красноярский край) +1.45,8

7. Сергей Ардашев (Татарстан) +1.47,2

8. Сергей Волков (Московская область) +1.58,5

9. Андрей Кузнецов (Красноярский край) +2.06,5

10. Дмитрий Жуль (Красноярский край) +2.08,0