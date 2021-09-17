Тренер Перевозчиков получил награду с дочерью, выигравшей кросс по чистому времени. Фото

17-летняя Арина Перевозчикова, дочь тренера сборной России Олега Перевозчикова, сенсационно выиграла кросс-пасьют на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам, которые проходят в Тюмени с 15 по 17 сентября, по чистому времени. Награду также получил её отец.

Лыжероллеры. Всероссийские соревнования. Тюмень. Кросс-пасьют. Женщины

Чистое время

1. Арина Перевозчикова (Удмуртия) – 18.34,0

2. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 18.44,6

3. Ольга Жолудева (Карелия) — 19.00,0

4. Анастасия Рыгалина (Москва) — 19.08,3.

5. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 19.09,2

6. Дарья Непряева (Тверская область) — 19.17,3

7. Рада Тарасенко (Ярославская область) — 19.23,6.

8. Вероника Степанова (Камчатский край) — 19.30,3

9. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 19.35,4.

10. Елизавета Бекишева (Тюменская область) — 19.43,6

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