Тренер Перевозчиков получил награду с дочерью, выигравшей кросс по чистому времени. Фото

17-летняя Арина Перевозчикова, дочь тренера сборной России Олега Перевозчикова, сенсационно выиграла кросс-пасьют на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам, которые проходят в Тюмени с 15 по 17 сентября, по чистому времени. Награду также получил её отец.
Лыжероллеры. Всероссийские соревнования. Тюмень. Кросс-пасьют. Женщины
Чистое время
1. Арина Перевозчикова (Удмуртия) – 18.34,0
2. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 18.44,6
3. Ольга Жолудева (Карелия) — 19.00,0
4. Анастасия Рыгалина (Москва) — 19.08,3.
5. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 19.09,2
6. Дарья Непряева (Тверская область) — 19.17,3
7. Рада Тарасенко (Ярославская область) — 19.23,6.
8. Вероника Степанова (Камчатский край) — 19.30,3
9. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 19.35,4.
10. Елизавета Бекишева (Тюменская область) — 19.43,6
Фото можно посмотреть на странице проекта «На лыжи» в «Инстаграме».
- 17 сентября 2021
-
20:03
-
19:31
-
10:49
-
09:38
- 16 сентября 2021
-
22:22
-
20:42
-
19:47
-
18:24
-
18:14
-
18:02
-
17:23
-
12:09
-
09:55
-
09:50
-
09:49
-
09:29
-
09:18
-
09:06
-
08:58
-
01:04
- 15 сентября 2021
-
23:24
-
17:37
-
17:31
-
12:51
-
12:51
-
09:58
-
00:21
-
00:00
- 14 сентября 2021
-
15:01
-
12:21
-
08:51
-
08:34
- 13 сентября 2021
-
23:39
-
21:59
-
16:19