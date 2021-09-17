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Тренер Перевозчиков получил награду с дочерью, выигравшей кросс по чистому времени. Фото

Тренер Перевозчиков получил награду с дочерью, выигравшей кросс по чистому времени. Фото
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17-летняя Арина Перевозчикова, дочь тренера сборной России Олега Перевозчикова, сенсационно выиграла кросс-пасьют на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам, которые проходят в Тюмени с 15 по 17 сентября, по чистому времени. Награду также получил её отец.

Лыжероллеры. Всероссийские соревнования. Тюмень. Кросс-пасьют. Женщины
Чистое время

1. Арина Перевозчикова (Удмуртия) – 18.34,0
2. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 18.44,6
3. Ольга Жолудева (Карелия) — 19.00,0
4. Анастасия Рыгалина (Москва) — 19.08,3.
5. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 19.09,2
6. Дарья Непряева (Тверская область) — 19.17,3
7. Рада Тарасенко (Ярославская область) — 19.23,6.
8. Вероника Степанова (Камчатский край) — 19.30,3
9. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 19.35,4.
10. Елизавета Бекишева (Тюменская область) — 19.43,6

Фото можно посмотреть на странице проекта «На лыжи» в «Инстаграме».

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