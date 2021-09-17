Россиянка Ольга Летучева выиграла спринт на чемпионате мира по лыжероллерам

Россиянка Ольга Летучева завоевала золотую медаль в спринте на чемпионате мира по лыжероллерам, который проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия). Второй в финальном забеге стала шведская лыжница Линн Сёмскар, третьей финишировала представительница Норвегии Юлие Хенриетте Арнесен. Замкнула финальный квартет словачка Алёна Прохазкова.

В итоговом протоколе россиянка Светлана Николаева квалифицирована на девятом месте, Ангелина Агафонова — на 12-м.

Чемпионат мира по лыжероллерам проходит с 16 по 19 сентября. 16 сентября были разыграны медали в гонках с раздельным стартом, 17 сентября прошли состязания в личном спринте, 18-го спортсмены определят сильнейших в командном спринте. Завершится турнир гонками с общего старта.