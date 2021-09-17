Воронин и Жилинский — призёры спринта на чемпионате мира по лыжероллерам
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Российские спортсмены Дмитрий Воронин и Иван Жилинский стали призёрами спринта на 200 м на чемпионате мира по лыжероллерам, который проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия). Первым в финальном квартете финишировал итальянец Эмануэле Беккис. Норвежец Рагнар Брагвин Андресен пересёк финишную черту в одно время с Жилинским, но в итоговом протоколе значится четвёртым.
Россиянин Илья Проскурин квалифицирован восьмым, Илья Безгин — 17-м.
Чемпионат мира по лыжероллерам проходит с 16 по 19 сентября. 16 сентября были разыграны медали в гонках с раздельным стартом, 17 сентября прошли состязания в личном спринте, 18-го спортсмены определят сильнейших в командном спринте. Завершится турнир гонками с общего старта.
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