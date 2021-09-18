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Анна Грухвина и Наталья Непряева выиграли командный спринт на ЧМ по лыжероллерам

Анна Грухвина и Наталья Непряева выиграли командный спринт на ЧМ по лыжероллерам
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Российские лыжницы Анна Грухвина и Наталья Непряева стали победительницами командного спринта на чемпионате мира по лыжероллерам, который проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Россиянки преодолели дистанцию за 25 минут 38,2 секунды. Второе место заняла сборная Италии, уступившая лидерам 13,6 сек. Бронзовыми призёрами стали украинские спортсменки (отставание 28,5).

Чемпионат мира по лыжероллерам проходит с 16 по 19 сентября. 16 сентября были разыграны медали в гонках с раздельным стартом, 17 сентября прошли состязания в личном спринте. Завершится турнир завтра, 19 сентября, гонками с общего старта.

Напомним, накануне личный спринт выиграла россиянка Ольга Летучева, а Дмитрий Воронин и Иван Жилинский стали призёрами.

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