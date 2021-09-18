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Российские лыжники остались без медалей командного спринта на ЧМ по лыжероллерам

Российские лыжники остались без медалей командного спринта на ЧМ по лыжероллерам
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Сборная Швеция выиграла командный спринт на чемпионате мира по лыжероллерам, который проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия). Второе место заняли норвежские спортсмены (отставание 2,2 сек.), третьими стали украинцы (+3,4).

Российские лыжники Денис Спицов и Александр Терентьев финишировали пятыми, отстав от победителей на 13,5 сек.

Чемпионат мира по лыжероллерам проходит с 16 по 19 сентября. 16 сентября были разыграны медали в гонках с раздельным стартом, 17 сентября прошли состязания в личном спринте. Завершится турнир завтра, 19 сентября, гонками с общего старта.

Напомним, женский командный спринт выиграли россиянки Анна Грухвина и Наталья Непряева. В личном спринте накануне первенствовала Ольга Летучева, а Дмитрий Воронин и Иван Жилинский стали призёрами.

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